Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

M.K. idaresindeki kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, 29 Ağustos’ta M.K.'nin (20) kullandığı kamyon ile hafif ticari araç Kayseri-Niğde kara yolu Başköy mevkisi yakınlarında çarpıştı.

Bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

2 kardeş, yaşamını yitirdi

İHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı VİDEO



Araçlar, çekici ile kaldırıldı

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.