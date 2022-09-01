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    Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

    M.K. idaresindeki kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • 01.09.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:56
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    Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

    Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, 29 Ağustos’ta M.K.'nin (20) kullandığı kamyon ile hafif ticari araç Kayseri-Niğde kara yolu Başköy mevkisi yakınlarında çarpıştı.

    Bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

    2 kardeş, yaşamını yitirdi

    İHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

    Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kayseri'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı VİDEO

    Araçlar, çekici ile kaldırıldı

    Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

    Kayseri de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı #1

    Kayseri de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı #2

    Kayseri de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı #3


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