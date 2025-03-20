Kayseri'de karda mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı

İHA

Kayseri’de dünden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri - Pınarbaşı, Pınarbaşı - Göksun ve Pınarbaşı - Gürün yollarında ulaşım aksarken, meydana gelen kazalar ve yolda mahsur kalan vatandaşlar için geniş çaplı bir kurtarma çalışması yürütüldü.

MAHSUR KALAN 103 VATANDAŞ KURTARILDI

AFAD, polis, jandarma, sağlık ekipleri, Karayolları, belediye ekipleri ile ANDA, İHH ve Kızılay’dan oluşan bin 65 personel, 408 araçla bölgedeki noktalara sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Bünyan’da 6, Develi’de 15, İncesu’da 1, Kocasinan’da 5, Melikgazi’de 4, Pınarbaşı’nda 40, Sarız’da 24, Talas’ta 2, Tomarza’da 3 ve Yahyalı’da 3 olmak üzere toplam 103 kişi kurtarıldı.

Ayrıca ekipler, 4 trafik kazasına müdahale ederken, kaybolan bir kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.