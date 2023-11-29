Kayseri'de karısını bıçakladığı adam ağır yaralandı Kayseri'de tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde Y.Ç. ile eşi E.N.Ç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.N.Ç., kocasını bıçakla karnından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de Y.Ç.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken E.N.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)