Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber

- Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kadir Arslan, 67 yaşında ölü bulundu.
- Arama çalışmaları jandarma ve çeşitli ekiplerle yürütüldü ve Arslan, evinden 8 kilometre uzaktaki arazide tespit edildi.
- Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Arslan, dün evine dönmeyince yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla bölgede jandarma, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
ÖLÜ BULUNDU
Drone ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucunda Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki karla kaplı boş arazide ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.