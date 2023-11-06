İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde R.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Karşı şeritten gelen B.D.'nin kullandığı cip ise kazaya bakmak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 kişi ağır yaralandı
Takla atan otomobildeki toplam 5 kişi ağır şekilde yaralanırken sürücü B.D. araçta sıkıştı.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu B.D. sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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