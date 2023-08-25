Kayseri'de ortadan kaybolan kiracının bıraktıkları: Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum

İHA

Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Kayseri’nin Talas ilçesi oldu.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda kiracıdan ev sahibi uzun süre haber alamadı.

Evinin kirasını da alamayan ev sahibi, zabıta ekipleri ile beraber eve girdi.

Evi çöp içinde buldular

Çilingircinin açtığı kapıdan içeri giren zabıta ekipleri, içeriye girdiklerinde şok oldu.

Kiracısından haber alamayan ev sahibi evinin çöp yığını olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

"7-8 aydır ortalarda gözükmüyor"

Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, şöyle dedi:

1’inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu.



Emniyet güçlerine haber verdik. Ben evin içerisine bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Diz boyu çöp.



Depremden önce kendisini bir sefer gördük. Depremden sonra geldi, valizlerini aldı ve sonrada göremedik. 6.5 aydır hiç görmüyorum.