Kayseri'de kız meselesi can aldı: 3 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana gelen olayda, Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE YARALANDI: KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi.

Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda; M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S., daha sonra adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden Y.Y., B.G. ve M.A.Y. ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.