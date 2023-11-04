Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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İHA

Gördüğü şiddete dayanamayan kadın, kocasını öldürdü..

Olayın adresi Kayseri.

Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı.

Göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesinde şiddete dayanamadığını söyledi

Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 çocuk annesi M.U.'nun ifadesinde şiddete dayanamadığını söylediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)