Kayseri'de kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı.

Göğsünden bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kadın gözaltında

Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)