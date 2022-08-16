Kayseri'de komşularına kurşun yağdıran Metin Işık ve oğlu, tutuklandı

Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Taşlı Sokak’ta Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın, aralarında daha önceden de husumet bulunan komşuları ile tartışması, kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

5 kişi yaralandı

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Metin Işık ve oğlu, cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



