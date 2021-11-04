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    Kayseri'de köpek saldırısı

    Köpeklerden kaçan çocuk yere düşerek yaralandı. Saldırıya uğrayan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 15:00
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    Kayseri'de köpek saldırısı

    Kayseri’nin 2. Etap Toki konutlarında yaşayan bir çocuk köpeklerden kaçmaya başladı.

    Küçük çocuk kaçış esnasında köpeklerin saldırısına uğradı.

    YARALANDI

    Yere düşerek yaralanan çocuğun yanına çevredekiler koştu.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu anlar anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun köpeğin saldırmasıyla birlikte savruluşu ve yere düşüşü yer aldı.

    Kayseri'de köpek saldırısı VİDEO

    Kayseri de köpek saldırısı #1

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