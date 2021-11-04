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Kayseri'de köpek saldırısı
Köpeklerden kaçan çocuk yere düşerek yaralandı. Saldırıya uğrayan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.
- İHA
- 04.11.2021 - 10:07
- Güncelleme : 04.11.2021 - 15:00
Kayseri’nin 2. Etap Toki konutlarında yaşayan bir çocuk köpeklerden kaçmaya başladı.
Küçük çocuk kaçış esnasında köpeklerin saldırısına uğradı.
YARALANDI
Yere düşerek yaralanan çocuğun yanına çevredekiler koştu.
O ANLAR KAMERADA
Bu anlar anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun köpeğin saldırmasıyla birlikte savruluşu ve yere düşüşü yer aldı.
Kayseri'de köpek saldırısı VİDEO