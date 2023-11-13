İHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Güney Mahallesi'nde hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Hasibe Soykuk'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Jandarma ekipleri, şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış