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Kayseri'de korkunç vahşet: Başı ezilen kadın can verdi

Kayseri'de korkunç vahşet: Başı ezilen kadın can verdi Kayseri'de bir kadın, eve dönen eşi tarafından başı ezilerek öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.