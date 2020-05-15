Kayseri'de küçük yaştaki sürücü kaza yaptı

Kayseri'de küçük yaştaki sürücü kaza yaptı

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12 yaşında bir çocuk, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen babasının arabasını habersiz aldı. Peşine düşen polisten kaçan çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Obruk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki B.D., ailesi uyurken 38 JB 546 plakalı otomobili alarak, evden uzaklaştı.

Uyandığında otomobilin yerinde olmadığını gören aile, polise haber verdi.

KALDIRIMA ÇARPTI

Otomobil ile mahallede gezerken polis ekiplerini gören B.D., korkarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra, çocuk kaldırıma çarpıp kaza yaptı.

YAKALANDI

Polis ekipleri çocuğu yakalarken, olay yerinde de inceleme yaptı. Bu sırada küçük çocuğun gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kovalamaca sonucu yakalanan B.D., ailesi geldikten sonra polis ekipleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü.