Kayseri'de mağazada çıkan yangın okulu etkiledi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

AA & Ensonhaber

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle mağazanın yan tarafındaki bir hafızlık okulunda görevli personel ile öğrenciler tahliye edildi.

5 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan hafif etkilenen 5 hafızlık öğrencisi, tedbir amacıyla ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.