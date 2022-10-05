Kayseri'de motosiklet alacağını söyledi, deneme bahanesiyle motoru çaldı

Motosiklet satın alacağını söyleyen şahıs motoru deneme bahanesiyle çaldı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri’de bir şahıs, iletişime geçtiği motosiklet sahibine motosiklet alacağını ve satın almadan önce denemek istediğini söyleyedi.

Görüşmeye gelen motor sahibine motoru almadan önce denemek istediğini söyleyen M.K., deneme bahanesiyle olay yerinden motorla kaçarak uzaklaştı.

Motor hırsızı denemek için çaldığı motorla yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir motosikleti alacağını söyleyerek deneme bahanesiyle çalan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre deneme bahanesiyle motosikleti götüren M.K., motor sahibini dolandırıp kaçmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale etti.

Ekipler motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı ve yapılan çalışmalarda, M.K. çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

İHA'nın haberine göre motosiklet sahibine teslim edilirken, M.K. hakkında işlem başlatıldı.



