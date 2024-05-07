Kayseri'de narkotik operasyonu: 30 gözaltı

DHA
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
38 şüpheliden 30'u yakalandı
Bu kapsamda belirlenen 38 kişiye yönelik 33 adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 30’u yakalandı.
Çeşitli uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 210 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 26 tabanca, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 2 av tüfeği, 50 fişek, 2 bıçak, 1 Kalaşnikof kasaturası ve 1 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyorHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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