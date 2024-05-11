İHA
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu’nda okulun hizmetlisi G.P., okula gelen eşi konusunda uyarılması üzerine müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönerken sinir krizi geçiren G.P., müdür yardımcısına saldırdı.
Okula gelen eşi konusunda uyarıldı: Müdür yardımcısına saldırdı
Görevli kadın daha sonra okulda bulunan malzemelere de zarar verdi.
Şiddete maruz kalan müdür yardımcısı hizmetliden şikayetçi oldu.
G.P.’nin saldırdığı anlar ise okul içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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