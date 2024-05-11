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Kayseri'de okul hizmetlisinden müdür yardımcısına saldırı

Kayseri'de okul hizmetlisinden müdür yardımcısına saldırı Kayseri’nin Talas ilçesinde okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı.