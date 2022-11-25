Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de ormanda donmak üzere olan çift kurtarıldı

Kayseri'de ormanda donmak üzere olan çift kurtarıldı

Ormana yürüyüş yapmak için çıkan bir kadın ve erkek, yolda kayboldu. Donmak üzere olan çifti AFAD ekipleri kurtardı.