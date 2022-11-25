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- Kayseri'de ormanda donmak üzere olan çift kurtarıldı
Kayseri'de ormanda donmak üzere olan çift kurtarıldı
Ormana yürüyüş yapmak için çıkan bir kadın ve erkek, yolda kayboldu. Donmak üzere olan çifti AFAD ekipleri kurtardı.
- 25.11.2022 - 16:31
- Güncelleme : 25.11.2022 - 17:53
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 1'i kadın 2 kişi yürüyüş yaparken kayboldu.
Ortaseki Ormanları'nda yürüyüş yapan U.A. ve kız arkadaşı B.D. yürüyüşe çıktı.
Çift ormanda bir süre yürüdükten sonra etkisini gösteren kar yağışı ve sisle beraber yollarını kaybetti.
112'yi arayıp kaybolduklarını söylediler
Kaybolan çift, 112 çağrı merkezini arayarak yollarını kaybettiklerini ve donmak üzere olduklarını ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ormanda kaybolan çift kurtarıldı
Kısa süre içerisinde ormana ulaşan ekipler, çiftin yerini tespit etti.
Soğuk havadan dolayı üşüdükleri gözlemlenen çift, ekipler tarafından güvenli alana getirildi.