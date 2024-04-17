Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Araçlar çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak dururken kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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