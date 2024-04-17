Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak dururken kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananlar kamerada

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)