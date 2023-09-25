Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü kazasında can pazarı Seyir halindeki yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi olay yerinde can verirken, yaralanan 20 kişi de hastaneye kaldırıldı.

DHA Kayseri'de korkunç bir kaza yaşandı. Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresinde O.G. yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı. 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı. Yaralılar tedavi altında İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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