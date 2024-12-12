DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda il dışından kente silah ticareti yaptığı bilgisi alınan A.T.'nin (52) otomobili durduruldu.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobilde yapılan aramada aracın bagajı ve stepnesinde 20 adet tabanca ve 20 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T., polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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