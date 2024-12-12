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Kayseri'de otomobilin bagajında 20 adet tabanca bulundu

Kayseri'de otomobilin bagajında 20 adet tabanca bulundu Kayseri'de durdurulan bir otomobilin bagajında ve stepnesinde 20 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.