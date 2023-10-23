Kayseri'de otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan K.Ö. idaresindeki patates yüklü tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Bölgeye gelen ekipler otomobildeki Buket K.'nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı R.Ö. ve M.T. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış