Kayseri'de para karşılığında kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasına indirim Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntülerini çeken kargocu Erkan T.’ye müstehcenlik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu.

DHA

Kayseri'de geçtiğimiz senelerde yaşanılan olay, ülkede geniş yankı uyandırdı..

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen ilginç olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı..

Erkan T.’nin, falakaya yatırdığı kadınlardan “güzel” dediklerine 500 TL, “çirkin” dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Müstehcenlik suçundan dava açıldı: 2 yıl 1 ay ceza aldı

Erkan T. hakkında eşi H.T.’ye eylemleri nedeniyle eşe karşı eziyet çektirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, müstehcenlik suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3’üncü duruşmasına sanık Erkan T., müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, eşe karşı eziyet suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İstinaf kararı bozdu

Sanık Erkan T.’nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.

Dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

Cezası 1 yıl 6 aya indirildi

Bozma kararı sonrası Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu.

Bozma kararına aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirten avukat Bozkurt, “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilin bu videoları, kendi telefonunda taşıdığına dair dosyada veri yoktur. Bu nedenle bu suçtan beraatini istiyoruz.” dedi.

Mahkeme hakimi, Erkan T.’yi, müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)