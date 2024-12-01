Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan cinsel istismar hükümlüsü yakalandı Kayseri'de nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve kendisini takip eden polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.