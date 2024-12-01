Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
POLİS ARACINA ÇARPTI
Ekiplerin fiziki takip yaptığı 34 yaşındaki H.A., polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmak istedi.
Yakalanan H.A., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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