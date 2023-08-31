Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de polisin dur ihtarına uymadı! 11 araca çarptı Abone Olun

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymadı! 11 araca çarptı Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisten kaçarken 1'i polis olmak üzere 11 araca çarparak zarar verdi. Öte yandan ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan otomobilin kaçış anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermemek amacıyla denetimler hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların başında trafik denetimleri geliyor. Kayseri'nin Kocasinan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte araçlara uyuşturucu denetimi yaptı. Ekipler şüphelendikleri aracı durdurmak isterken polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerden kaçtı. 11 araca hasar verdi Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerden kaçarken 1'i polis olmak üzere 11 araca çarptı. Bunun ardından Kocasinan Bulvarında bulunan alt geçide ters şeritten girdi. 20 kilometre sonrasında yakalandı Kaçma anları araç kamerasına da takılırken, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis aracı durdurdu. 4 kişi gözaltına alındı Otomobilde bulunan Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Google News

Abone Ol