Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermemek amacıyla denetimler hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmaların başında trafik denetimleri geliyor.
Kayseri'nin Kocasinan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte araçlara uyuşturucu denetimi yaptı.
Ekipler şüphelendikleri aracı durdurmak isterken polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerden kaçtı.
11 araca hasar verdi
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerden kaçarken 1'i polis olmak üzere 11 araca çarptı.
Bunun ardından Kocasinan Bulvarında bulunan alt geçide ters şeritten girdi.
20 kilometre sonrasında yakalandı
Kaçma anları araç kamerasına da takılırken, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrasında polis aracı durdurdu.
4 kişi gözaltına alındı
Otomobilde bulunan Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.