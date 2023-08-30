Kayseri'de polisin ihtarına uymayan araç yarım saatlik takiple yakalandı

DHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Yoğunburç Mahallesi'nde R.K.'nin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli otomobiliyle kaçmaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu zaman zaman da ters şeritte ilerleyen R.K., Osman Kavuncu Bulvarı'nda yakalandı.
Uyuşturucu bulundu
Otomobilde yapılan aramada bir miktar miktarda metemfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli R.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bir motosiklet ile bir otomobile de çarptı
Şüphelinin polisten kaçtığı sırada bir motosiklet ile bir otomobile de çarptığı
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.