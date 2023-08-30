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Kayseri'de polisin ihtarına uymayan araç yarım saatlik takiple yakalandı Abone Olun

Kayseri'de polisin ihtarına uymayan araç yarım saatlik takiple yakalandı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken bir motosiklet ile bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yarım saat süren takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilden uyuşturucu çıktı.

DHA Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Yoğunburç Mahallesi'nde R.K.'nin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu zaman zaman da ters şeritte ilerleyen R.K., Osman Kavuncu Bulvarı'nda yakalandı. Uyuşturucu bulundu Otomobilde yapılan aramada bir miktar miktarda metemfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli R.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bir motosiklet ile bir otomobile de çarptı Şüphelinin polisten kaçtığı sırada bir motosiklet ile bir otomobile de çarptığı Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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