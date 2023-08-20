Kayseri'de sahte altınla 86 bin 520 TL vurgun Sarrafları sahte altın satarak dolandıran kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de Kayseri oldu.

Kayseri'de E.Y., Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurdu.

Altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak şüpheli E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

86 bin 520 TL vurgun

Ekiplerce yapılan araştırmalarda E.Y.'nin şehirdeki 6 ayrı kuyumcuya sahte zincir verdiği ve toplam 86 bin 520 TL para aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.