Kayseri'de sahte altınla 86 bin 520 TL vurgun
İHA

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de oldu.

Kayseri'de E.Y., Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda bulunan bir kuyumcuya sahte zincir bozdurdu.

Altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatarak şüpheli E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

86 bin 520 TL vurgun

Ekiplerce yapılan araştırmalarda E.Y.'nin şehirdeki 6 ayrı kuyumcuya sahte zincir verdiği ve toplam 86 bin 520 TL para aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.