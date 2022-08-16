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    Kayseri'de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı

    Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
    • 16.08.2022 - 02:44
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    Kayseri'de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta, aralarında daha önceden de husumet olan iki komşu arasında tartışma çıktı.

    Sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın, komşuları ile tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

    5 kişi yakalandı

    Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İHA'nın haberine göre; ailahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı #1

    Kayseri de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı #2

    Kayseri de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı #3

    Kayseri de şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı #4


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