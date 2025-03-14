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İHA

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kazancılar Çarşısı'nda, bir kuyumcu dükkanına giren yaşlı kadın, sarrafa altınları gösterdiği sırada birden kafasına taşla vurdu. Ardından, sarrafla kısa bir boğuşma yaşandı.

BİBER GAZI İLE SALDIRDI, YAKALANDI

Kadın, daha sonra cebinden çıkardığı biber gazını sarrafa sıktı. Olayı fark eden çevredeki esnaf, kuyumcuya koşarak kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine gelerek kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında detaylı inceleme yaptı.

35 YAŞINDA BANKA ÇALIŞANI ÇIKTI

Polis, kadının 35 yaşındaki banka çalışanı N.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından, mahkemeye çıkarılan N.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.