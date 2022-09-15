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    Kayseri'de şehit annesine son görev

    Tomarza'da hayatını kaybeden şehit annesi Cennet Erdem, toprağa verildi.
    • 15.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:57
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    Kayseri'de şehit annesine son görev

    25 Ekim 1991 yılında Hakkari-Çukurca kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden Jandarma Er Ali Erdem'in annesi Cennet Erdem, hayatını kaybetti.

    Merhume Erdem'in cenazesi, ilçeye bağlı Tahtakemer Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Belediye başkanı ve kaymakam katıldı

    Cenaze namazına; Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, kurum amirleri, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    İHA'nın aktardığına göre ilçe Kaymakamı Metin Eyyüphoca, cenaze namazının ardından şehit Ali Erdem'in mezarının başına giderek, dua etti.

    Kayseri de şehit annesine son görev #1

    Kayseri de şehit annesine son görev #2

    Kayseri de şehit annesine son görev #3

    Kayseri de şehit annesine son görev #4


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