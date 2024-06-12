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Kayseri'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 2 yaralı Melikgazi ilçesinde bir şahıs, silahla bir kişiyi vurup ağır yaralarken, başka bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.