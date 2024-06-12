Kayseri'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İHA
Kayseri'nin Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta Umut Y., aralarında husumet bulunan Yaşar A.'yı silahla vurdu. Ardından Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giden Umut Y., burada da Durmuş A.'yı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırgan kısa sürede yakalandı
Ağır yaralanan Yaşar A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Durmuş A. da Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Umut Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay yerlerinde geniş güvenlik önlem alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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