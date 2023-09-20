Kayseri'de skuterli gence iki defa araç çarptı: Hayatını kaybetti Sabah saatlerinde skuter ile seyir halinde ilerleyen 17 yaşındaki genç, kırmızı ışıkta geçtiği sırada önce otomobil, ardından minibüsün çarpmasıyla savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez ortaya çıkan görüntü ise görenlerin içini sızlattı... Kayseri'de dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Muhammed Nur Hasan, yaya geçidinden elektrikli skuter ile kırmızı ışıkta geçti. İki araç art arda çarptı Suriye uyruklu çocuğa, önce Emre Ü. yönetimindeki otomobil, düştükten sonra da arkadan gelen Mustafa Boran yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılamadı Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Nur Hasan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. O anlar kamerada Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammed Nur Hasan'ın, yaya geçidine geldiği, bazı araçların sola dönüş için beklediği yer aldı. Muhammed Nur Hasan'a, ilk önce otomobilin çarptığı, yere düştükten sonra da servis minibüsünün çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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