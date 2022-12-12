Kayseri'de sokağa salınan göçmenler için açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri’de yabancıların serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, “Sınır dışı süreçleri dışarıdan kontrol ediliyor” denildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde İl Göç İdaresi’ne ait resmi plakalı araçtan inen onlarca Afgan göçmen, sokağa salındı.

Bir vatandaş da bu anları kayda aldı.

Zafer Partisi İl Başkanlığı ise görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama

Görüntüler hızlıca yayılınca, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu şahısların büyük çoğunluğu Afganistan uyruklu Türk soylu (Türkmen ve Özbek kökenli) yabancılardan oluşan uluslararası koruma kapsamında olmaları sebebiyle kayıt illerine yönlendirilen yabancılardan oluşmaktadır.

Küçük bir bölümü ise İstanbul Tuzla ve Binkılıç Geri Gönderme Merkezleri’nde uzun süredir idari gözetim altında bulunduktan sonra kapasite yönetimi çerçevesinde belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle terke davet ve bildirim yükümlülüğü kapsamında sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen düzensiz göçmenlerdir.

Kayseri'de sokağa salınan göçmenler VİDEO

‘Sınır dışı süreçleri dışarıdan kontrol ediliyor’

Bilindiği gibi idaremiz tarafından düzensiz göçmenler büyük ölçüde doğrudan geri gönderme merkezlerinden sınır dışı edilmekle birlikte, belirli bir adreste ikamet eden, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların bildirim yükümlülüğü getirilerek ya da terke davet kapsamında sınır dışı süreçleri geri gönderme merkezleri dışından da neticelendirilmektedir.

Söz konusu videodaki grubun çok küçük bir bölümü bu kapsamda belirli bir adres gösterebilmeleri nedeniyle bahse konu adreste ikamet ve bildirim yükümlülüğü zorunluluğu getirilmek suretiyle sınır dışı süreçlerinin geri gönderme merkezi dışından takip edilmesine karar verilen yabancılardır.

Nitekim; 2022 yılında ülkemizden sınır dışı edilen toplam 112 bin 255 düzensiz göçmenin 4 bin 194’ü terke davet ve bin 630’u bildirim yükümlülüğü kapsamında olmak üzere 5 bin 824’ü geri gönderme merkezi dışında iş ve işlemleri neticelendirilerek sınır dışı edilmiştir.”

“Türkiye’nin göç ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor”

Açıklamanın devamında Türkiye'nin göç ile mücadelesinin aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin düzensiz göç ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam etmektedir. 2015 yılında bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitemiz tüm AB ülkelerinin kapasitelerini geride bırakarak 20 bin 540’a yükseltilmiştir. İlave olarak; geri gönderme merkezi dışından da yabancıların sınır dışı edilme süreçlerini takip etmek üzere Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü emrinde Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığı kurulmuş olup çalışmalarını etkin şekilde yürütmektedir.

2022 yılında Türkiye tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmış ve 112 bin 255 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Sadece bu yıl Afganistan’a 63 bin 22 düzensiz göçmenin dönüşü sağlanmıştır. Afganistan’a 232 adet özel (charter) uçuş düzenlenmiş ve sadece bu uçuşlarla toplam 44 bin 70 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemize yönelik oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamakta olup düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.”