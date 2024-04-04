Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradılar: 30 kuzu telef oldu Besicilik ile uğraşan bir vatandaşın kredi çekerek aldığı 30 kuzu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak telef olurken, kuzuların sahibi, tek geçim kaynağının yok olduğu ve 300 bin TL zarara uğradığını belirtti.

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DHA

Başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor.

Sürekli saldırılarla gündeme gelen sokak köpeği sorununa hala bir çözüm getirilemedi.

Bu kez saldırıların kurbanı kuzular oldu.

Kuzular telef oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde besicilik yapan Bahri Daşdemir, sabah hayvanlarını kontrol için girdiği ahırında 30 kuzusunun başıboş köpekler tarafından telef edildiğini gördü.

Hayvanlardan bazısının da aldığı darbelerle can çekiştiğini gören Daşdemir, durumu Melikgazi Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ahırdaki başıboş bir köpeği hayvan barınağına götürdü.

300 bin TL zarar etti

Telef olan hayvanlar ise, iş makinesi yardımıyla toprağa gömüldü. Banka kredisi çekerek aldığı kuzuların telef olması sonrası 300 bin lira zararı olduğunu ve bankaya kredi ödemesi yapması gerektiğini söyleyen Bahri Daşdemir mağdur olduğunu söyledi.

"Benim evimin geçim kaynağı bu kuzulardı"

Üzgün olduğunu belirten Daşdemir, "Sabah hayvanları o şekilde görünce şok oldum. Bazısı da can çekişiyordu. Dünyam yıkıldı. Başıboş köpekler hayvanları telef etmiş. Banka kredisi ile almıştım. Benim evimin geçim kaynağı bu kuzulardı. Gelir kaynağım yok oldu. Çok mağdur oldum. Zararım 300 bin TL. Yetkililerin bu civarda önlem almasını ve kimsenin başına böyle bir şey gelmemesini istiyorum. Bugün, benim kuzularıma böyle oldu. Ama, Allah korusun bu hayvanlar sokakta gezen çocuklara ya da normal bir insana da bu şekilde zarar verebilirdi. Belediye ekipleri köpeklerden birini ahırda yakalayıp, götürdü. Bizim ödeme kaynağımız, gelir kaynağımız buydu. Bankanın ödeme zamanı geldiği zaman ben bu hayvanları satabileceğim ki, borcumu ödeyebileyim. Çok ciddi bir mağduriyetimiz var. Zararımın yetkililer tarafından karşılanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)