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    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı

    Çıkan yangın sonrasında evde yanmış cesedi bulunan yabancı uyruklu Y.O.’nun boğazının kesildikten sonra yakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, yakalandı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 14:22
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    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, yabancı uyruklu Y.O.'nun yanmış cesedi bulunmuştu.

    Binada ikamet eden ve çıkan dumandan etkilenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

    VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ BELİRLENDİ

    Y.O.'nun yapılan otopsisinde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'nun boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi.

    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı VİDEO

    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı #1

    650 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin çalışması sonucu, 650 saatlik kamera ve saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli H.E. (19) ve H.H. (19), saklandıkları iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    ÖNCE BOĞAZINI KESTİLER, SONRA YAKTILAR

    Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'yu boğazını kestikten sonra yaktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı #2

    23 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ

    Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, kentte son 7 yılda meydana gelen 23 faili meçhul olayı çözüp şüphelileri adalete teslim edildi.

    Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı #3


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