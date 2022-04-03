Kayseri’de, Suriyeliyi öldürüp yakan şahıslar yakalandı

Çıkan yangın sonrasında evde yanmış cesedi bulunan yabancı uyruklu Y.O.’nun boğazının kesildikten sonra yakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, yabancı uyruklu Y.O.'nun yanmış cesedi bulunmuştu.

Binada ikamet eden ve çıkan dumandan etkilenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BIÇAK DARBELERİ BELİRLENDİ

Y.O.'nun yapılan otopsisinde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'nun boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi.

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650 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin çalışması sonucu, 650 saatlik kamera ve saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli H.E. (19) ve H.H. (19), saklandıkları iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ÖNCE BOĞAZINI KESTİLER, SONRA YAKTILAR

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'yu boğazını kestikten sonra yaktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

23 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, kentte son 7 yılda meydana gelen 23 faili meçhul olayı çözüp şüphelileri adalete teslim edildi.