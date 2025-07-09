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Kayseri'de sürücülerin yanlış park kavgasını polisler ayırdı

Talas ilçesinde sürücüler arasında yanlış park yüzünden çıkan kavga, polisin müdahalesi ile son buldu.

İHA İHA
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Kayseri'de olaylı gece..

Talas ilçesine bağlı Sayer Caddesi üzerinde bir sürücü, aracını bir binanın önündeki otoparka yanlış park etti.

Akşam saatlerinde otoparktan çıkmaya çalışan bir başka sürücü, yanlış park edilen araç nedeniyle ilerleyemedi.

KAVGA ÇIKTI

Yaklaşık yarım saat otoparktan çıkmayı bekleyen sürücü ile yanlış park ettiği iddia edilen sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS AYIRDI

Polis olay yerine gelene kadar taraflar birbirlerine saldırdı.

Hakaretlerin havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son bulurken, tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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