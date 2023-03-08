Kayseri’de taksi şoförü cinayeti! Araçtaki yolcuların saldırdığı adam hayatını kaybetti Seyir halinde ilerlediği sırada aracına aldığı yolcular tarafından saldırıya uğrayan genç şoför, başından vurularak öldürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Bölgede taksicilik yapan 25 yaşındaki Mustafa K., ilerleyen saatlerde aracına yolcu aldı.

Bir süre yolculuğa devam eden genç şoför, seyir halinde ilerlerken arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı.

Başından vuruldu

Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu.

Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girdi.

Şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.