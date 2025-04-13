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DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Danişmendliler döneminde inşa edilen 891 yıllık Ulu Cami'ye (Camikebir) elinde bir çanta ile gelen H.G. yardım için toplanan çelik kasadaki paraları çalmaya kalkıştı.

Kasayı demir çubukla açmaya çalışan H.G., güvenlik görevlisi F.T'nin olayı fark edip gelmesiyle uzaklaşmaya çalıştı.

AMATÖR HIRSIZ EKİPLERCE YAKALANDI

Güvenlik görevlisiyle yaşadığı arbedenin ardından H.G. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla H.G., Cumhuriyet Meydanı’nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.G., adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli H.G.’nin çelik kasayı açmaya çalıştığı, onu fark eden güvenlik görevlisi F.T.’nin yanına gelerek müdahale ettiği, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı ve H.G.’nin kaçtığı görüldü.