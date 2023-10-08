Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına darbe! 773 adet tarihi sikke ele geçti Tarihi eser kaçakçılarına yapılan sıkı takiplerden birisi daha olumlu sonuç verdi. Kayseri'deki takip sonucunda Roma ve Bizans dönemlerine 773 adet tarihi sikke ile birlikte birçok eser yakalandı.

DHA Emniyet güçleri kaçakçılıkla etkin mücadele vermeye devam ediyor. Kayseri'de, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait 773 adet tarihi sikke ele geçirildi ve operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi sikkelerin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Sikkelerle birlikte tarihi figür ve bilezik de ele geçti Yapılan aramalarda 773 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi sikke, 1 adet figür ve 1 adet bilezik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)