İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.(39), çatıya çıkarak av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
İkna çalışmalarına rağmen tüfekle ateş etmeye devam eden M.A., bir süre sonra kendisini eve kilitledi.
Özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Olay yerine gelen psikoloğun da ikna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisi yönlendirildi.
Özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.A. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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