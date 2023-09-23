İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak tramvay durağına girdi.

Çocuk duraktan çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana geldi.

Olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi.

Güvenlik görevlisi görünce duraktan çıkmak için raylara atladı

Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.

Kayserine tramvaya ücretsiz binmek isterken canından oldu
Kayserine tramvaya ücretsiz binmek isterken canından oldu

Sağlık ve itfaiye olay yerine geldi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye çocuğu tramvayın altından çıkardı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaşamını yitirdi

Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma açıldı

15 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)