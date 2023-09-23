Kayseri'de ücretsiz binmek istediği tramvay 15 yaşındaki çocuğun sonu oldu Melikgazi'de 15 yaşındaki çocuk, tramvaya ücretsiz binmek istedi, güvenlik görevlisini görünce panik yaptı ve kaçmaya çalışırken tramvayın altında kalarak can verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak tramvay durağına girdi. Çocuk duraktan çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi. Edinilen bilgiye göre, olay Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi. Güvenlik görevlisi görünce duraktan çıkmak için raylara atladı Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. Sağlık ve itfaiye olay yerine geldi İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çocuğu tramvayın altından çıkardı İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşamını yitirdi Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma açıldı 15 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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