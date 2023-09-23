Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak tramvay durağına girdi.
Çocuk duraktan çıkarken tramvayın altında kalarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana geldi.
Olayda, Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi.
Güvenlik görevlisi görünce duraktan çıkmak için raylara atladı
Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.
Sağlık ve itfaiye olay yerine geldi
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye çocuğu tramvayın altından çıkardı
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yaşamını yitirdi
Yapılan müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma açıldı
15 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)