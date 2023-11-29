Kayseri'de uygulama yapan polise çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

İHA
Kayseri’nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına uymayan M.B.Ö., görevli polise çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yakalandı
M.B.Ö., ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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