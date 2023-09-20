Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı...

DHA
Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor...
Zehir tacirlerinin önünü kesen güvenlik güçleri başarılı operasyonlara imza atıyor.
Son olarak Kayseri'de başarılı operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
9 kişi gözaltına alındı
Eş zamanlı farklı adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)