Kayseri'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 4 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, batı illerinden Kayseri'ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şebeke üyelerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi ve hassas burunlu köpeklerin de katıldığı operasyonlarda hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile P.K., İ.A., İ.Ö., A.S., M.Y. ve E.Y. yakalandı.

241 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ekipler tarafından polis köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 1 kilo 895,34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suça konu 241 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Öte yandan, yakalanan şahıslardan; G.E., M.Y., P.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S., İ.Ö. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.