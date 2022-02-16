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    Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi

    Bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis ekiplerince yakalanan, kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., tutuklanmamak için direnirken ağlamaya başladı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 13:43
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    Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi

    Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi.

    Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GİTMEMEK İÇİN DİRENEN ADAM GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

    TUTUKLANDI

    Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi #1

    Kayseri de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi #2


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