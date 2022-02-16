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Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi

Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi

Bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis ekiplerince yakalanan, kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., tutuklanmamak için direnirken ağlamaya başladı.