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- Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi
Kayseri'de yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi
Bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis ekiplerince yakalanan, kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., tutuklanmamak için direnirken ağlamaya başladı.
- DHA
- 16.02.2022 - 13:25
- Güncelleme : 16.02.2022 - 13:43
Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi.
Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GİTMEMEK İÇİN DİRENEN ADAM GÖZYAŞI DÖKTÜ
Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.
TUTUKLANDI
Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.