Kayseri'de yaşadığı evi ateşe verip kaçtı

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Çakıl Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Selma Ç., saat 15.30 sıralarında iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı M.Y.'ye ait evin 2 odasını ateşe verip, kaçtı.
Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı.
Yarım saatte söndürüldü
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
"Yakmış kaçmış"
Komşularının haber vermesiyle eve gelen M.Y., polis ekiplerine Selma Ç.’den şikayetçi olduğunu belirterek "Yakmış kaçmış. İçeri girip bakmanızı istiyorum" dedi.
Polis, Selma Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.