Kayseri'de yaşadığı evi ateşe verip kaçtı
DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Çakıl Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Selma Ç., saat 15.30 sıralarında iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı M.Y.'ye ait evin 2 odasını ateşe verip, kaçtı.

Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı.

Yarım saatte söndürüldü

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşadığı evi ateşe verip kaçtı

"Yakmış kaçmış"

Komşularının haber vermesiyle eve gelen M.Y., polis ekiplerine Selma Ç.’den şikayetçi olduğunu belirterek "Yakmış kaçmış. İçeri girip bakmanızı istiyorum" dedi.

Polis, Selma Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı evi ateşe verip kaçtı
Yaşadığı evi ateşe verip kaçtı