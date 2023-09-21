Kayseri'de yaşlı adam yaktığı anızda alevlerin arasına düşüp can verdi

DHA
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde feci ölüm...
İlçeye bağlı Yukarı Mahalle'de 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Gökbayrak, bağ evinin çevresinde bulunan anızı yaktı.
Gökbayrak, yaktığı otların arasında yürürken alevlerin arasına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gökbayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökbayrak'ın cenazesi savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)