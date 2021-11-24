Kayseri'deki cinayet sanığı: Tüfeği boş sandım

İncesu ilçesindeki bir evde av tüfeğinin boş olduğu iddiasıyla ateş eden şahıs, genç kızın ölümüne neden oldu. Katil zanlısı 'İkra Nur'u kanlar içinde gördüm. Şoka girdim' dedi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Berat A. (17) ile İkra Nur Türksoy (16), eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti.

Bu esnada Berat A., içinin boş olduğunu iddia ettiği av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların İkra Nur Türksoy'un kafasına isabet etmesiyle genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet şüphelileri Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ardından Osman Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen duruşmada, tutuklu sanık Berat A. hazır bulundu.





"TÜFEĞİ ELİME ALIR ALMAZ PATLADI"

Tutuksuz sanık Osman Ç. ise İncesu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Önceki ifadelerini tekrar eden Berat A., "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. 2 dakika kadar odada kaldık. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Tüfeği elime alır almaz patladı sonra İkra Nur'u kanlar içinde gördüm. Şoka girdim." şeklinde konuştu.





"1 METREDEN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Tutuksuz sanık Osman Ç. ise “Eve geldiğimde elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Berat’ın bu sırada sırtını duvara dayayıp, 1 metreden ateş ettiğini gördüm. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Olay günü evde olduğu iddia edilen M.S.'nin de aralarında olduğu 2 kişi de tanık olarak dinlendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Osman Ç.'nin mahkeme salonunda hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.





