Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 8 kişi yakalandı Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçlerinin tüm terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

8 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)