Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 8 kişi yakalandı

DHA
Güvenlik güçlerinin tüm terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
8 kişi gözaltına alındı
Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi.
Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)