Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 8 kişi yakalandı
DHA

Güvenlik güçlerinin tüm terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

8 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 8 gözaltı  #6

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)