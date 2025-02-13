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DHA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki mobilya fabrikasında yaşanan yangının yeni bir kanıtı ortaya çıktı.

Geçen yıl 30 Kasım’da alevlerin sardığı mobilya fabrikasındaki yangın kısa sürede büyümüş; Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) isimli işçiler hayatını kaybetmişti.

3 saatin ardından söndürülen yangın soruşturması kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişinin gözaltına alınmasını kararlaştırmıştı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Şüphelilerden Serkan T. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serkan T.’nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde, ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, “İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı.

Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kapsamında tutuksuz sanıklar Serdar T., Serkan T., İsmail D., Erol T., Esra A., Hamza K. ve Mohamad Al A. hakkında ‘Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olan iddianame kapsamında mahkemenin kabul etmesi sonrası sanıklar, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada yangının çıktığı anlara ilişkin fabrika içindeki güvenlik kamerasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, işçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını fark etmeyen bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği, alevleri fark edince panikle hızla dışarı doğru koştukları görüldü.

Alevlerin tamamen fabrikaya yayılması sonrası, fabrika içine dumanın çöktüğü ardından görüntünün karardığı kameraya yansıdı. Öte yandan, işçilerin alevlerin arasında kalıp dışarı doğru kaçması sonrası bazı iş makinelerinin ise başında kimse olmadan hala çalışmaya devam ettiği görüldü.